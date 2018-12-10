كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 09:25 مساءً - أحمد موسى: القمة الخليجية بالرياض حملت عنوان "هزيمة قطر"

معتز عوض

قال الإعلامي أحمد موسى؛ أن القمة الخليجية التي عقدت بالأمس في الرياض يطلق عليها قمة هزيمة قطر؛ موضحا أن الوفد القطري شارك في القمة مذلولا مهانا منبوذ.

واضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»؛: « الوفود كلها كانت واقفة تتكلم مع بعض والوفد القطري قاعدين كراسي على الكراسي.. كأن عندهم مرض معدي زي الجرب»؛ لافتا أن كل الوفود التقطوا مع بعضهم البعض صورا تذكارية الا الوفد القطري.

وتابع موسى؛: « كل وزراء الخارجية الخليجية تحدثوا الي بعضهم البعض في أمورهم الخاصة وعزلوا الوفد القطري».