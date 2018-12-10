كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 09:25 مساءً - صورة اليوم.. قبلة الشيخ عبد الله بن زايد لشيخ الأزهر

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال زيارته للقاهرة.

قال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر الشريف يقدر جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ودورها الرائد في دعم مبادرات السلام والحوار بين الأديان حول العالم، مشيدًا بالنموذج الذي باتت تمثله دولة الإمارات في التعايش والتسامح بين مختلف الثقافات التي تلتقي على أرضها.

وقدم فضيلته التهنئة للشيخ عبدالله بن زايد بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي تحتفل فيه الدولة بذكرى تأسيس الاتحاد.

