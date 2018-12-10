كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 09:25 مساءً - أكبر سرعة إنترنت في العالم موجودة في هذه الدولة

أظهر مسح جديد نشرت نتائجه اليوم (الاثنين)، أن كوريا الجنوبية تتصدر العالم من حيث سرعتي التحميل والرفع على الإنترنت اللاسلكي.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، بأنه طبقاً لنتائج المسح الذي أجرته «الرابطة الكورية لصناعة الاتصالات» على جودة خدمات الاتصالات المتنقلة، فقد بلغ متوسط سرعة التحميل عبر شبكة الإنترنت اللاسلكي 133.43 ميغابايت في الثانية بكوريا الجنوبية.

وقد شمل البحث نيويورك وسان فرانسيسكو ولوس أنجليس ولاس فيغاس بالولايات المتحدة، وتورونتو بكندا، وطوكيو باليابان، وهونغ كونغ، ولندن ببريطانيا، وباريس بفرنسا، وفرانكفورت بألمانيا وكوريا الجنوبية، بحسب «يونهاب».

وسجل متوسط سرعة التحميل عبر شبكة الإنترنت اللاسلكي 31 ميغابايت في الثانية بنيويورك، و43.34 ميغابايت في الثانية بسان فرانسيسكو، و41.41 ميغابايت في الثانية بلندن، و53.89 ميغابايت في الثانية بباريس.

وباستثناء كوريا الجنوبية، جاءت تورونتو في المركز الأول من حيث متوسط سرعة التحميل، مسجلة 74.17 ميغابايت في الثانية، وهذا يمثل نصف متوسط السرعة في كوريا الجنوبية.

وبلغ متوسط سرعة الرفع عبر شبكة الإنترنت اللاسلكي في كوريا الجنوبية 34.04 ميغابايت في الثانية، في حين تراوحت المتوسطات في المدن الرئيسية بالخارج بين 17 و30 ميغابايت في الثانية.

أما بالنسبة لتقنية الواي فاي، فإن متوسطي سرعتي التحميل والرفع بلغا 286.73 ميغابايت في الثانية و296.86 ميغابايت في الثانية على التوالي بكوريا الجنوبية.