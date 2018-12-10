كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 09:25 مساءً - القمر دي وزيرة أمريكية وجاية تزور مصر
الوزيرة كيرستجن م. نيلسن تتوجه إلى القاهرة
واشنطن - تتوجه وزيرة الأمن الداخلي كيرستجن م. نيلسن اليوم إلى القاهرة كجزء من حوارها المستمر مع الزعماء الأجانب حول الطرق التي يمكننا العمل معاً، كشركاء دوليين ، لمكافحة التهديدات العابرة للحدود الناشئة.
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أثناء وجودها في القاهرة ، ستشارك الوزيرة نيلسن في اجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين في الحكومة المصرية. بالإضافة إلى ذلك ، ستناقش الوزيرة أهمية استمرار التعاون في مجال أمن الطيران وأمن الحدود وتبادل المعلومات لمعالجة التهديدات المتغيرة التي تواجه كل دولة.
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