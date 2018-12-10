بعد تأجيلها لسماع الشهود.. القصة الكاملة لأول قضية ضد "ختان الإناث" في الصعيد

شهدت المحكمة الجزئية بمركز الوقف بمحافظة قنا، تأجيل أول قضية ضد "ختان الإناث" إلى يوم 24 ديسمبر الجاري لسماع أقوال الشهود، حيث تعتبر هذه الواقعة الأولى من نوعها التي يحرر فيها الأب دعوى قضائية ضد زوجته بختان ابنتيه رغم رفضه لذلك.

وترجع تفاصيل القضية إلى شهر أكتوبر الماضي، حينما ذهب نور الدين الحفني، إلى مركز شرطة الوقف، بمحافظة قنا، لتحرير محضر حمل رقم 3381 جنح، اتهم فيه زوجته التي قامت بختان ابنتيه، بسملة ذات الـ12 عامًا، وروان ابنة الـ10 أعوام، دون علمه ورضاه.

طيلة أربع سنوات كاملة كان نور الدين، على خلاف دائم مع زوجته، بسبب رفضه التام لإجراء هذه العملية الضارة لابنتيه، غير أن عمله بالخارج رسخ من إيمانه في رفضه لهذه العادة السيئة، بحسب تصريحات سابقة له في "الوطن"، وأكد خلالها أنه طيلة عمله في الخارج لم يرَ خلالها من يمارس هذه العادة إلا في مصر والسودان وأن ذلك يؤثر بالسلب على الفتاة.

وبعد ذلك تركت الزوجة المنزل، أجرت لابنتها عملية ختان الإناث لدى أحد الأطباء، وذلك بحسبما قاله "نور الدين" في "الوطن".

لكن، بعد أيام قليلة من تحرير هذا البلاغ، الذي يعتبر الأول من نوعه في محافظة الصعيد، خرج محامي الزوجة المتهمة ويدعى أحمد السنبسي، إن الزوج رفع هذه القضية للكيد في زوجته، بسبب قضايا النفقة بينهما، واتخذها كورقة للضغط للتنازل عن هذه القضايا.

ففي تصريحات صحفية، قال محامي الزوجة إنها رفعت 5 قضايا بمبالغ نفقات 30 ألف جنيه، وأكد أن المحكمة حددت 3000 جنيه نفقة شهرية عليه ورفض الزوج دفعها مباشرة لزوجته التي لم يطلقها حتى هذه اللحظة.

وتابع المحامي، أن الزوجة حررت محضر رقم 1458 إداري مركزي الوقف، اتهمت الزوج بالتجني عليها باتهامها بختان ابنتيه دون علمه، مؤكدًا أن تحريات المباحث أثبتت عدم صحة الواقعة، بحسب قوله.

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