أفكار مختلفة لتنسيق الجينز بأسلوب النجمات العربيات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 08:32 مساءً - يُعتبر الجينز طبعًا اليوم، قطعة أساسية في خزانة كل شخص، بغضّ النظر عن العمر أو الذوق أو شكل الجسم، حيث إنه قطعة عملية ومواكبة للموضة في الوقت ذاته، ولاسيّما أنّ هنالك العديد من الأفكار والطرق لتنسيقه بحسب المناسبة. ومن الواضح أنّ الجينز هو قطعة أساسية أيضًا في خزانة النجمات العربيات، حيث إنهنّ يعتمدنَه بكثرة في مختلف المشاوير، وفي عام 2018 رصدنا عددًا من الاطلالات اللافتة للنجمات في الجينز، اخترناها لكِ اليوم بالصور لتستوحي منها أفكارًا لمشاويركِ المقبلة.



نسرين طافش تننسق الجينز السكيني لاطلالة كاجوال:



لأحد المشاوير الصباحية اختارت نسرين طافش بنطلون الجينز السكيني، وقد نسقت معه تيشيرت قطنية باللون الأبيض، وجاكيت بومبر أسود، وأكلمت الاطلالة بحذاء من دون كعب باللون الذهبي المعدني، وشنطة خصر من الجلد الأسود اختارتها من “غوتشي” Gucci.





اطلالة رسمية في الجينز بأسلوب مايا دياب:



شاهدنا مايا دياب في عدد من الاطلالات في الجينز هذا العام، غير أنّ هذه الاطلالة لفتتنا بشكل خاص، حيث إنها بدت أنيقة وعصرية في الوقت ذاته، حين اختارت "جينز سكيني" باللون الأزرق، نسقت معه توب بيضاء مع جاكيت بليزر من بالمان Balmain، وحذاءً بكعب عالٍ من الجلد الأبيض، وشنطة يد حمراء من الجلد.





هيفاء وهبي في لوك عصري في الجينز:



تعشق هيفاء وهبي الاطلالات العصرية والمبتكرة، حيث إنها حتى في بناطيل الجينز تميل لاعتماد هذا النوع من التنسيقات، وقد شاهدناها مؤخرًا وقد اختارت بنطلون "جينز سكيني"، نسقت معه توب باللون الأزرق المعدني بقصّة الكتف الواحد، وحذاءً بكعب عالٍ بنقشة النمر.





أمل العوض تعتمد الجينز لاطلالة شرقية لافتة:



أما أمل العوضي فقد اعتمدت الجينز بأسلوب مختلف كليًّا، حيث اختارته باللون الأزرق، ونسقت معه توب بيضاء وعباية باللون الأسود يدخلها قماش الشيفون المطرز بطريقة أنيقة، وأكملت الاطلالة بحزام باللون الأبيض على الخصر، وحذاء بكعب عالٍ أسود.





اطلالات متنوعة للنجمات العربيات في الجينز شاهدناها هذا العام، استوحي منها أفكارًا لافتة ومبتكرة لمشاويركِ المقبلة.

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