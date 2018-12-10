تزيني بأجمل موديلات الساعات من ماركة كاسيو المميزة من المول.كوم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 08:32 مساءً - تعتبر الساعة من مكمّلات الإكسسوار، وهي أساسية لأي إطلالة ولا يستغنى عنها مهما اختلفت المناسبات، وذلك بالنسبة لكلا الجنسين، النساء والرجال. واليوم، يقدّم إليك المول.كوم مجموعة مميّزة وفريدة من ساعات كاسيو العمليّة، بتصاميم متعددة لتناسب جميع الأذواق؛ حيث يمكنك أن تختاري ساعة مصنوعة من الستانلس ستيل الفضي، أو الذهبي للمناسبات الليلية مثلاً أو أخرى مصممة من الجلد الطري الثري والملوّن لأوقات النهار العمليّة، وهي تعتبر الأكثر أناقة بالأخص إذا ما كنت من عاشقات الأسلوب الكلاسيكي والعصري في الوقت عينه.

ومن النصائح الأساسية لارتداء الساعة هو أن تحرصي عند وضعها في معصمك على أن يكون لون إطارها مناسباً لبقية الإكسسوارات التي ترتدينها. كذلك، يمكنك أن تنسقي إلى جانبها بعض الأساور المصنوعة من الذهب أو حتى من القماش أو الجلد، كما هو رائج اليوم..

ومن الجدير ذكره أن الاعتماد على الساعات الذكية، أي ساعات الهاتف، وإهمال ضرورة ارتداء الساعات الأنيقة والمميزة هو خطأ أضحى شائعاً وبات يقع فيه العديد من الأفراد، بالأخص الفئات العمرية الشابة.

أبرز تصاميم الساعات التي يضعها المول.كوم بين يديك:

كاسيو

ساعة ستانلس ستيل بمينا وردية

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كاسيو

ساعة من الجلد البني بإطار ذهبي

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كاسيو

ساعة ستانلس ستيل مع ميناء بيضاء وحزام وإطار ذهبي

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كاسيو

ساعه نسائية من الجلد باللون الزهري مع إطار زهري

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كاسيو

ساعة للنساء من الجلد باللون الأحمر

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اختاري ما يناسبك ويناسب أسلوبك من الساعات الأنيقة والتصاميم العملية المبهرة من المول.كوم.