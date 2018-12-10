أطقم مجوهرات تليق باحتفالات العام الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 08:32 مساءً - تسعى كل سيدة إلى لفت الأنظار في سهراتها ومناسباتها الفاخرة، سواء من ناحية اختيار الأزياء التي سترتديها أو الإكسسوارات والمجوهرات التي ستتزين بها، أو من ناحية إطلالتها الجمالية وتسريحة شعرها وماكياجها...

وفي سهرات العام الجديد، لا بد من أن تكون الإطلالة مناسبة لهذه الأمسيات الهامة. ومن خلال اختيار طقم مجوهرات بتصميم فاخر ومترف، ستنعمين بإطلالة تلف أنظار كل من حولك وتجعلك نجمة السهرات.





من حسابات الانستقرام الخاصة بدور المجوهرات العالمية، لفتتنا بعض أطقم المجوهرات التي تميّزت بفخامتها وجودة صياغتها، وبألوانها التي تجعلها تليق بمختلف الإطلالات. فعلى سبيل المثال، بإمكانك أن تختاري هذه الطقم من مجموعة تانغو Tango التي قدّمتها دار بوميلاتو Pomellato وهو يجمع بين بساطة التصميم وفذلكته، يليق بمختلف أزيائك مهما كانت حيث أنه مصنوع من الذهب الأصفر والماس فقط.







بينما بإمكانك أن تميلي أكثر إلى التصاميم المعقّدة، خاصة إذا كانت أزياؤك بسيطة وناعمة، كأن تختاري مثلاً هذا الطقم من ميكيموتو Mikimoto الذي قدّمته الدار ضمن مجموعة جو دو روبان Jeux de Rubans وهو مصنوع من الذهب الأبيض والماس ومزيّن بحبيبات اللؤلؤ الناصعة.





ومن أطقم المجوهرات التي ستمنح إطلالتك بالتأكيد لمسة رفاهية لافتة، هذا الطقم الماسي من مجموعة فيوريفر Fiorever الذي قدّمتها دار المجوهرات العريقة بولغري Bulgari، وهو يتميّز بتصميمه اللافتة والمصنوعة من الذهب الأبيض والألماس.





أطقم مجوهرات كثيرة تليق بسهرات فاخرة، اخترنا لك بعضاً منها لتكون دليلك لاختيار القطعة الأنسب لك.



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