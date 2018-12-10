من المول.كوم: مكياج برونزي ناعم وطبيعي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 08:32 مساءً - من أبرز مميزات المكياج خلال هذا الموسم، هو اعتماد التطبيق الطبيعي البعيد عن المبالغة، الذي يبرز ملامحك بشكل لافت، ويعكس على إطلالتك أسلوبًا جميلاً،

من هنا إليك من المول.كوم، أبرز خطوات المكياج البرونزي خطوةً بخطوة:

اختاري كريم الأساس من "نوت" كريم أساس ووقاية ديتوكس باللون البيج – 02 الذي سيغلف بشرتك بشكل كامل، وسيمنحها مظهرًا طبيعيًا مشرقاً، لا تنسي اعتماد الدرجة التي تتناغم ولون بشرتك، بعد ذلك، امنحي إشراقةً لعينيك من خلال تطبيق خافي عيوب، يعمل على محو كل الشوائب والهالات السوداء المتواجدة تحت عينيك، استخدمي كريمًا خافيَ عيوب العيون بلون الزنجبيل من نارس.



أما فيما يخص مكياج عينيك؛ فاعتمدي ظلال عيون برونزية، تعكس لمعانًا على عيونك، واستخدمي ظلال عيون ميراكل من فورإيفر 52، وطبعًا لكي تزيدي من إشراقة مكياجك، لا بد وأن تضعي بودرة الخدود الجذابة؛ لذا اعتمدي ظلال عيون ميراكل من فورإيفر 52.

وبالنسبة لشفاهك، فاعتمدي لونًا برونزيًا جميلاً يمنحها نعومة لا مثيل لها، واختاري أحمر شفاه باللّون النيود الفاتح من ليبستيك كوين.

ولكي تنهي هذه العملية، ضعي ماسكرا مكثفة للرموش، واختاري ماسكرا جل ميك مي برو للحواجب الشقراء –01 من إيسينس.

اختاري هذه المستحضرات جميعها من المول.كوم، واشتريها فورًا.

- نوت

كريم أساس ووقاية ديتوكس باللون البيج – 02.

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- نارس

كريم خافي عيوب العيون بلون الزنجبيل.

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- فورإيفر 52

ظلال عيون ميراكل.

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- ذا بالم

بودرة للوجه إنستين - إرجيلي طويلة المدى.

للحصول عليها، اضغطي هنا.

- ليبستيك كوين

أحمر شفاه باللون النيود الفاتح.

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- إيسينس

ماسكرا جل ميك مي برو للحواجب الشقراء – 01.

للحصول عليها، اضغطي هنا.

فإذا كنت من الباحثات عن بشرة برونزية جذابة، لا تتأخري أبداً في شراء هذه المستحضرات الرائعة من المول.كوم .