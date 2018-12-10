تسريحات شعر مرفوعة وبسيطة..هل ستختارين منها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 08:32 مساءً - تضفي تسريحات الشعر المرفوعة لمسة من الأناقة والفخامة على الشعر الطويل، خاصة عند حضورالمناسبات الهامة والحفلات الرسمية.في هذا السياق نقدم إليكِ اليوم مجموعة من تسريحات الشعر المرفوعة التي تليق بالشعر الطويل،استوحي منها لإطلالتك.





تسريحة الـ Bun أو تسريحة الشعر المرفوع وتعرف أيضاً بالـ Bobtail أو الكعكة، أساليبها متعدّدة، أحدها الشينيون وكذلك الـ Donut وأيضاً Banana Bun تسريحة الممثّلة وأميرة موناكو Grace Kelly. هي تسريحة يتمّ فيها سحب الشعر إلى الخلف بعيداً عن الوجه ويلفّ على شكل كعكة عند أعلى الرأس، في منتصفه أو بشكل منخفض بمحاذاة العنق، سواء خصلات مملّسة، مجعّدة أو مضفورة.

من خلال هذا الألبوم المستوحى من تسريحات شعر مرفوعة سيكون أمامكِ عدة خيارات لتسريحة الـ Bun المنخفضة، سواء لتحتفلي بيوم زفافكِ أو خطوبتكِ، أو كمدعوّة إلى حفل.





تسريحة بأساليبها الكثيرة والمتنوّعة ستضفي على إطلالتكِ مظهراً رومانسيّاً وعصريّاً، خاصّة إنْ أضفتِ بها لها بعض الأكسسوارات ذات تصميم ناعم ومرصّعة بحبيبات الكريستال على شكل ورود صغيرة، تيجان، أطواق أو حتى ضفائر مرخيّة بأساليب متنوّعة ومختلفة.





لا تتردّدي في اختيار إحدى تسريحات الشعر وفقاً للون شعركِ واسدلي بعض الخصلات الأماميّة بطريقة عفويّة لتأطير وجهكِ وإبراز مكياجكِ، حتماً ستكون إطلالتكِ في غاية الرقيّ.

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