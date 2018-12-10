كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 08:04 مساءً - محافظ الاسكندرية يهدي الأمير سلطان بن سلمان "مفتاح عروسة البحر المتوسط"

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اليوم، الأمير سلطان بن سلمان آل سعود، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية، وذلك أثناء وصوله لمطار الإسكندرية الدولي لحضور انطلاق فعاليات الدورة الـ21 لمجلس وزراء السياحة العرب، والتي تترأسها مصر هذا العام، ويقام على أرض الإسكندرية بالأكاديمية العربية العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

ورحب المحافظ بالأمير سلطان على أرض الإسكندرية عاصمة السياحة، وأهداه مفتاح الإسكندرية، تقديرًا لزيارته مدينة الإسكندرية، ومقدما له الشكر على مبادرته خلال الدورة الـ 20 لمجلس وزراء السياحة العرب الذي عقد بدولة فلسطين الشقيقة تلك المبادرة الخاصة بإيجاد آلية تعاون بين قطاعي السياحة والثقافة في الدول العربية، والتي لقيت ترحيبًا كبيرًا من المجلس الوزاري العربي للسياحة.

ونوه قنصوة إلى أنه خلال اللقاء، تم مناقشة إبرام اتفاقية تعاون بين مدينة جدة ومدينة الإسكندرية بهدف تبادل الخبرات والمعرفة في مختلف المجالات بين البلدين، والذي يأتي استثمارا لقوة العلاقات الوطيدة التي تربط جمهورية مصر العربية وشقيقتها المملكة العربية السعودية وتوطيد العلاقات الثنائية بين المدن في الدولتين.