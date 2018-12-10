كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 08:04 مساءً - شوف ماذا فعل كلب بعد احتراق منزل صاحبته فى كاليفورنيا

بعدما تسببت حرائق الغابات الهائلة التى نشبت فى أقطاب ولاية كاليفورنيا الشهر الماضى، فى مقتل وتشريد العديد من سكان الولاية، تاركة دروبًا واسعة من الدمار والحزن، أجبرت السلطات من استطاعوا النجاة بحياتهم على ترك منازلهم ومتعلقاتهم حتى يتم التأكد من السيطرة على الحريق بشكل كامل.

ولم يستطع الكثير من السكان أخذ متعلقاتهم أو حيواناتهم الأليفة معهم اثناء إجلاء منازلهم، فهم بالكاد تمكنوا من النجاة وسط ألسنة اللهب الممتدة فى الحرائق التى وصفت بالأكثر دموية فى تاريخ الولايات المتحدة.

ونجحت بعض الحيوانات فى الهروب للبحث عن ملجأ من النيران، بينما لم يحالف الحظ البعض الآخر ولقوا حتفهم بسبب الدخان أو الاحتراق.

لكن هذا الكلب الذى نجا من الحرائق الكارثية فى شمال كاليفورنيا لم يترك حطام منزله، وقام بحماية أنقاضه لمدة وصلت إلى شهر تقريبًا إلى أن عادت صاحبتها.

أندريا جايلورد، المسنة التى فرت من منزلها يوم 8 نوفمبر عندما أندلعت النيران فى مدينة "برادايس" التى يبلغ عدد سكانها 27 ألف نسمة، تاركة كلبها ماديسون، الذى وجدته ينتظرها على أبواب منزلها المحترق عندما سُمح لها بالعودة إلى مدينتها هذا الأسبوع.

وتواصلت أندريا مع أحد أفراد منقذى الحيوانات، بعد إجلاءها بأيام، طالبة منها الاطمئنان على كلبها الذى تركته وراءها، وبالفعل وجدته "شايلا سوليفان" يحرس المنزل المحترق، حاولت أخذه، لكنه رفض وكان يبتعد عنها فى عصبية وقلق، فظلت تترك له الطعام والشراب بشكل دائم حتى عادت أندريا إلى منزلها الأربعاء الماضى.

وساعدت شايلا أيضًا أندريا فى العثور على الكلب ميجيل شقيق ماديسون، بعدما نُقل إلى ملجأ على بعد 85 ميلاً فى أعقاب حريق الغابات، ليكتمل لم شمل أندريا مع كلابها من فصيلة الـ" كنجال أو أناتوليان شيبرد" الجمعة الماضية.

وقالت أندريا وسط دموع التأثر فى أحد المقابلت التليفزيونية، أنها لا تستطيع تمنى أن يكون لديها حيوان أفضل من ذلك، فهى لا تتخيل كم الولاء الذى يحمله بالرغم من تلك الظروف وانتظارها كل هذه المدة بجانب المنزل المحترق، وانتشرت قصة ماديسون بسرعة على وسائل التواصل الإجتماعية، تاركة كل من قرأها فى تأثر واضح.