كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 08:04 مساءً - الامير محمد بن سلمان يحضر أداء صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت الفيصل

أدى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الإثنين، صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن سعد بن عبدالرحمن، في مسجد الإمام تركي بن عبدالله بالعاصمة الرياض.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، أدى الصلاة على الراحلة أيضًا، عدد من الأمراء والمسؤولين، في حين تقبّل ولي العهد وإخوان الفقيدة العزاء والمواساة من عدد من المعزّين.

وأعلن الديوان الملكي السعودي يوم أمس الأحد وفاة الأميرة الجوهرة، عن عمر ناهز الـ90 عامًا، وهي حفيدة الأمير سعد؛ الأخ الشقيق للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وقتل في إحدى معارك توحيد المملكة، قبل أكثر من 80 عامًا.

