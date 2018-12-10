كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 08:04 مساءً - مصور نمساوى يسجل مناظر خلابة ب7 قمم جبال عبر إنستجرام

لكل صورة حكاية وعنوان وظروف معينة، يخلق من رحمها مناسبة لتحكى قصة مكان يبقى فى ذاكرة الأمم والشعوب، والمصور النمساوى قرر المرور حول العالم مسجلا صوره على حسابه عبر انستجرام، وإلى بعض الصور التي سجلها.

1. الصخرة العالقة "كيراجبولتن" والتى تقع بين جبلين كجيراج يبلغ طولهما ألف متر، وعادة ما يزورها السياح فى النرويج، وتعتبر من أخطر الأماكن.

الصخرة العالقة كيراجبولتن

2. التقط المصور النمسوى صورة آخرى أعلى قمة جبل فى جزيرة جرينلاند، ويبلغ ارتفاعها ألفى متر، تم التقاطها قبل ظهور الشمس.

قمة جبل فى جزيرة جرينلاند

3. قمم الجبال فوق الغيوم فى مدينة تيرول بالنمسا.

قمم جبال تيرول

4. جبال قرية مايرهوفن، بالنمسا، وأشار أنها واحدة من أحلى الأماكن وأفضل لحظات المرح والمشى لمسافات طويلة وسط الجليد.

جبال قرية مايرهوفن

5. قمم جبال كورتينا دامبيدزو فى إيطاليا، والتقطت تلك الصورة فى السادسة صباحا، وقد أشار المصور إلى أنه لا يمكن وصف الشعور بالوحدة على قمة جبل مع تلك المناظر الرائعة، ولكن كل شىء مجمد.

6. قمم جبال شيانج ماى، فى تايلاند، حيث تبنى المعابد فوق قمم الجبال وسط الغابات، وقال المصور عند التقاطه تلك الصورة أنه لم يكن يصدق ذلك إلا عندما وصل إليها.

قمم جبال شيانج ماى

7.مرتفعات أيسلندا، عادة ما يبلغ ارتفاعها 400 إلى 500 متر، وهى غير صالحة للسكن، حيث اندفاع المياه من أعلى قمم الجبال إلى باطن الأرض وتنمو عليها النباتات المختلفة.