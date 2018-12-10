كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 08:04 مساءً - تعرف على 10 مخالفات بناء لا تصالح فيها: تحذيررر

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، خلال الفترة المُقبلة، بالجلسة العامة للبرلمان، بعد انتهاء لجنة الإسكان منه.

كشف الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المٌقدم من الحكومة الذي انتهت منه لجنة الإسكان بالبرلمان، لن يشمل المباني المبنية خلال 2018، متابعا: "علشان مفيش واحد يقول أروح أبني مخالف قبل القانون ما يطلع"، مشيرا إلى أن القانون سيقتصر فقط على المباني التي بُنيت قبل 2018 فقط.

نرصد 10 حالات حظر القانون التصالح فيها، هي:

1- البناء الذي تم على الأراضي المملوكة للدولة.

2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.

3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

4- المخالفات التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

5- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونًا.

6- المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.

7- تجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني.

8- تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.

9- البناء الذي تم بالفعل على الأراضي الزراعية.

10- العقارات المبنية بعد عام 2017.