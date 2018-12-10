كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 08:04 مساءً - وظائف البنوك.. "سيتي بنك" يعلن عن حاجته لموظفين جدد

يعلن بنك سيتي بنك– مصر Citibank، عبر حسابه الخاص على موقع LinkedIn، عن حاجته إلى موظفين جدد من حديثي التخرج وذوي الخبرة.

وتمثلت الوظائف التي أعلن عنها البنك في (Payment & Fund Transfer Associate - Account Service Head).

وعن وظيفة Payment & Fund Transfer Associate، فيشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة جامعية، وأن يكون من حديثي التخرج أو يمتلك خبرة 3 سنوات كحد أقصى، كما يُشترط أن يجيد اللغة الإنجليزية. للمزيد من التفاصيل والتقدم للوظيفة، طالع الرابط التالي:

https://www.linkedin.com/jobs/view/1005056453/

وعن وظيفة Account Service Head، فيشترط أن يكون المُتقدم حاصلًا على درجة جامعية، وأن يمتلك خبرة لا تقل عن 3 سنوات و5 سنوات كحد أقصى، كما يُشترط أن يكون طليقًا في اللغة الإنجليزية. للمزيد من التفاصيل والتقدم للوظيفة، طالع الرابط التالي:

https://www.linkedin.com/jobs/view/1005054825/

ويُرجى العلم، أنه لا بد أولاً من تسجيل دخولك على موقع LinkedIn للتقدم للوظيفة.