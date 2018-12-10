كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 08:04 مساءً - اعرفى سبب ظهور التجاعيد فى الوجه وإزاى تهزميها

الفكرة العالقة فى الأذهان أن خطوط التجاعيد تزحف على البشرة عندما نتقدم في العمر ولكن الحقيقة التى كشفها موقع " wmnlife" تؤكد أن هناك أنواع من التجاعيد قد تصيب الصغيرات بسبب بعض الأمور الخاطئة التى يقومون بها بقصد أو بدون قصد ومن هذه الأمور.

1- العصبية والتوتر

من الأمور القاتلة لجمالك على مدار عمرك هو التوتر العصبى، والعواطف السلبية التى قد تصيبنا من وقت لأخر، فهى كفيلة بسلبك جمالك وإشراقه بشرتك، فعندما يزيد مستوى "الكورتيزول" فى الجسم فهو قادر على تقليل مستوى الكولاجين المسئول عن جمال البشرة.

2- العادات السيئة

التدخين يأتى على رأس العادات المدمرة للصحة وللجمال فهو قادر على تحويل بشرة الفتاة الشابة إلى عجوز ويتسبب بجفاف البشرة ونجد التجاعيد زحفت حول العيون والفم وأيضا الأصابع.

3- الأفراط فى تناول الكربوهيدرات

الأشخاص الذين لا يستطيعون العيش يوما دون تناول قطعة حلوى أو خبز أو رقائق البطاطس، عليم النظر فى حالتهم الصحية مرة أخرى فجميع هذه الوجبات قادة على ترك بصمة على جمالك وتتسبب سريعا فى زحف التجاعيد على بشرتك، وذلك لأنها تقلل من أنتاج كلا من هرمونى "الإيلاستين والكولاجين" فى البشرة وبذلك تبدو أكبر فى العمر

4- عدم استخدام واقى الشمس

الحرص على التحذير من مواجهة الشمس بدون واقى ليس من الخدع التسويقية لمنتجات العناية بالبشرة كما يعتقد البعض، فعندما تزيد الأشعة فوق البنفسجية عن الحد المسموح به تتسبب فى جفاف البشرة وظهور التجاعيد وقد يصل الأمر إلى الإصابة بسرطان الجلد، ويجب التنبيه أن واقى الشمس لا يطبق فقط على البشرة ولكن على الكتف الرقبة، اليد، الذراع.