كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 08:04 مساءً - مش هتصدق بكام.. سعر أغلى ثلاجة فى العالم من دولتشي

هذه هى أغلى ثلاجة ستشاهدها فى حياتك، ليس بسبب إمكانياتها، أو خصائصها المميزة، لكن لأن شكلها وتصميمها يختلف عن الثلاجات العادية.

الثلاجة الفاخرة هى نتاج تعاون بين بيت تصميم الأزياء الشهير دولتشى أند جابانا Dolce & Gabbana وSmeg شركة التصنيع الإيطالية للأجهزة المنزلية الفاخرة، وتم عرضها بمبلغ 45.7 ألف دولار أى ما يقرب من 820 ألف جنيه مصرى، بعدما ارتفع ثمنها من 34 ألف دولار منذ أن تم الإعلان عنها لأول مرة ربيع عام 2016.

وتعرض الثلاجة فى أحد متاجر البيع الراقية والشهيرة فى لندن، بالإضافة إلى منتجات أخرى من نفس تصميم الشركتين، تشمل خلاط بسعر 700 جنيه استرلينى "16 ألف جنية مصرى"، غلاية ماء، عصارة، وآله تحميص الخبز بلغ سعر كل منهما 500 جنيه أسترلينى "11.3 ألف جنيه مصرى".

وكُشف النقاب عن هذه المجموعة الفاخرة فى وقت سابق العام الماضى، وفقاً لموقع ديلى ميل البريطانى، لكنها استقطبت اهتماماً جديداً هذا الأسبوع عندما لاقى المتجر نقداً لاذعاً لعرض منتجات بهذا السعر المبالغ فيه، بعدما التقط أحد زواره صوراً لها ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

وسخر رواد فيسبوك من السعر المبالغ فيه للثلاجة، قال أحدهم :"منزلى يكاد أن يكون بسعر هذه الثلاجة"، وآخر :"ثمنها يبلغ مرتين ونصف حجم دخلى السنوى قبل اختصام الضرائب، وأكثر بـ15 ألف جنيه أسترلينى من سعر المنزل الذى نشأت فيه"، وسخر أحدهم :"لقد وجدت الهدية المثلى للكريسماس".

وأصبحت أدوات المطبخ المصممة من قبل الماركات الشهيرة أو العلامات التجارية موضة حديثة، مثل شركة الأزياء الإيطالية الفاخرة فرساتشى التى تصمم أكواب الشاى والقهوة بمبلغ يبدأ من 200 دولار للفنجان الواحد.