كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 08:04 مساءً - وزير الطاقة السعودي يلتقى نظيرة الامريكى ويبحثان مستقبل اوبك

قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، على موقع تويتر إنه بحث أوضاع سوق النفط مع نظيره الأميركي، ريك بيري، اليوم الاثنين، في الظهران بالسعودية.

وأضاف أنهما ناقشا أيضا "فرص التعاون في المجال التقني بين البلدين".

كما تناولا جهود المملكة لتطوير تقنيات تقليل انبعاثات الكربون وكفاءة استهلاك الطاقة وفرص التعاون في المجال التقني بين البلدين.

واتفقت أوبك وحلفاؤها على تخفيضات إنتاجية قدرها 1.2 مليون برميل يوميا، بدءا من العام القادم في خطوة سيجري مراجعتها في اجتماع في أبريل نيسان.

وهذا الرقم أكبر من الحد الأدنى البالغ مليون برميل يوميا الذي توقعته السوق، على الرغم من ضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترمب لخفض سعر الخام.