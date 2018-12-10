كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 08:04 مساءً - مش بس مشوية.. طريقة عمل طاجن البطاطا بالمارشميلو

تناول البطاطا المشوية من أكثر الطقوس التى يحرص عليها المصريون خاصة خلال فصل الشتاء، فسواء كنت فى المنزل فى إحدى الليالى الشتوية أو على كورنيش النيل، تجد أنها خيارك الأول دائمًا، لما لها من طعم لذيذ، فضلًا عن كونها ساخنة وتمد الجسم بالحرارة اللازمة له للتدفئة، وللتغيير من طريقة تناولها نقدم لكم نقلًا عن موقع "thespruceeats" طريقة عمل طاجن البطاطا بالمارشميلو.

مقادير طريقة عمل طاجن البطاطا بالمارشميلو

6 ثمرات بطاطا حلوة كبيرة (مخبوزة ومقشرة ومهروسة)

3 بيضات

1 ¼ كوب حليب

1 ½ كوب سكر

½ ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة قرفة

½ ملعقة صغيرة من البهارات

2 ملعقة صغيرة من الفانيليا

1 كيس من المارشميلو

يتم خلط جميع المكونات جيدًا حتى تندمج تمامًا، ويتجول الخليط إلى ما يشبه البشاميل، وإذا لزم الأمر يتم إضافة المزيد من الحليب.

نضع البطاطا الحلوة فى طاجن خزفى مدهون بالزبدة، وندخله إلى الفرن يخبز على درجة حرارة 350 حتى يتم تنضج، وسيستغرق ذلك حوالى من 20 إلى 30 دقيقة.

نخرج البطاطا من الفرن ونضع طبقة من المارشميلو، وندخلها مرة أخرى حتى تذوب ويبدأ لونها يتحول إلى اللون البنى.

إذا رغبت فى ذلك، قومى بتزيين طاجن البطاطا باستخدام البرتقال المبشور بدلًا من المارشميلو، وفى هذه الحالة لا يدخل الطاجن إلى الفرن مرة أخرى.

وكخطوة أخيرة يمكنك استخدام المكسرات مثل عين الجمل أو غيرها لتزيين البطاطا قبل تقديمها مباشرة.