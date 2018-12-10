كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 08:04 مساءً - السفير المصري بلندن يقدم اوراق اعتماده كمندوب دائم لدى المنظمة البحرية الدولية

التقى السفير "طارق عادل" سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة، ب "كيتاك ليم" سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية، لتقديم أوراق اعتماده كمندوب مصر الدائم لدى المنظمة.

وصرح السفير "عادل" بأن اللقاء تضمن سبل تعزيز التعاون بين مصر والمنظمة، على ضوء الاهتمام المصري بموضوعات الملاحة البحرية، حيث حرص السفير المصري على إحاطة السكرتير العام بالتطورات ذات الصلة بمشروع قناة السويس الجديدة ودورها في زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة، الأمر الذي من شأنه خدمة حركة الملاحة البحرية العالمية، فضلاً عن تنفيذ الجانب المصري للعديد من المشروعات التنموية بالمنطقة، بهدف إحداث طفرة في خارطة الخدمات اللوجستية والبحرية، وبما ينعكس إيجابياً على قطاع الاستثمار.

ومن جانبه، أشاد "ليم" بمحورية الدور المصري على مدار تاريخ المنظمة، مثنياً على الانخراط المصري الفاعل في متابعة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال مجلس المنظمة البحرية الدولية الذي تتمتع بعضويته، كما أعرب عن تطلعه بأن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون بين الحكومة المصرية والمنظمة.