كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 08:04 مساءً - بالفيديو.. المصري ينجو من الخسارة بالتعادل أمام الداخلية بالدوري

المصري والداخلية

تعادل المصرى مع الداخلية بهدف لمثله، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الـ17 ببطولة الدورى المصرى الممتاز، تقدم حسام باولو مهاجم الداخلية لفريقه بالهدف الأول فى الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء وأدرك جريندو التعادل للمصرى بخطف هدف فى الدقيقة 87 من عمر الشوط الثانى لتصبح النتيجة 1 / 1.

وبهذه النتيجة رفع المصرى رصيده إلى النقطة 17 ويحتل المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب الدورى المصرى فيما ارتفع رصيد الداخلية للنقطة 17 أيضًا ويحتل المركز الحادى عشر بترتيب البطولة.

نجح حسام باولو مهاجم الداخلية فى خطف الهدف الأول بتسجيله ركلة الجزاء فى الدقيقة 39 وحاول أحمد مسعود حارس المصرى التصدى لها بالتوجه لنفس الزاوية واصطدمت الكرة بيده ولكن فى النهاية سكنت الشباك ليتقدم الداخلية على المصرى الذى كان الاستحواذ لصالحه وحاول المصرى فى الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول بعد هدف الداخلية لإدراك هدف التعادل وكاد الداخلية وسط ضغط الفريق البورسعيدى أن يخطف هدفا ثانيا من انفراد لحسام باولو لكن خروج أحمد مسعود حارس المصري جاء رائعًا وفى توقيت مثالى حيث نجح فى إبعاد الكرة من أمام أقدام باولو لينتهى هذا الشوط بتقدم الداخلية وسط السيطرة للفريق البورسعيدى.

الداخلية فرض أسلوبه فى الدفاع فى محاولات للخروج من المباراة بالثلاث نقاط إلا أن خطأ من محمد صبحى حارس الفريق فى إمساك الكرة استغله المصرى ليسجل جريندو هدف التعادل وحدثت مشادات كلامية عقب الهدف قبل أن ينذر إبراهيم نور الدين حكم اللقاء كلاً من أحمد شوشة من المصرى ومحمد صبحى حارس الداخلية لينتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى.