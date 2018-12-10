كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 08:04 مساءً - مطار صينى يطلق خدمة "كبسولات النوم" للركاب المتعبين

أطلق مطار "أورومتشى ديووبو" الدولى فى منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم شمال غربى الصين، خدمة جديدة بتوفير 50 "كبسولة نوم"، لتوفير وسيلة أكثر راحة للركاب من أجل القيلولة.

وقالت سلطات المطار –فى بيان اليوم- إن كبسولة النوم، التى يبلغ طولها 2 متر وعرضها 1.1 متر وارتفاعها 1.5 متر، تتيح للمستخدمين الاستلقاء على أريكة مريحة مع مصابيح قابلة لتعديل الضوء، ووصلة "يو إس بى" صغيرة واستيريو مزيل للضوضاء، فيما تبلغ تكلفة النصف ساعة 25 يوانا (حوالى 3.6 دولار) ويمكن للمستخدمين النوم لمدة ساعتين على الأكثر فى الكبسولة.

وأضافت السلطات أن كبسولة النوم تخلق مساحة استراحة أكثر خصوصية لركاب الترانزيت، وأولئك الذين يستقلون الرحلات فى الصباح الباكر.

وتم إطلاق "كبسولات النوم" فى الصين لأول مرة عام 2009، وأصبحت الفكرة شائعة بين المطارات فى العديد من المدن والمناطق الصينية.