كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 08:04 مساءً - فى الشتاء.. "جيل الصبار" فوائد عديدة للشعر والبشرة

من فات قديمة تاه حقيقة يجب ألا تغيب عن تفكيرنا، فعلى الرغم من تعدد مستحضرات التجميل وكثرتها وكل ماركة تعد بما ليس عند الأخرى إلا أن الطبيعة تعد بالكثير والكثير وبثمن قليل، وتؤكد خبيرة التجميل مها سامي أن جيل الصبار الطبيعى فى الشتاء من أقوى مستحضرات التجميل التي لها مفعول السحر.

1- دهان البشرة في المساء بجيل الصبار قادر على ترطيبها وإعادة التوازن لها الذى فقدته على مدار اليوم.

2- عمل قناع للشعر من جيل الصبار يخلص الأطراف من التقصف وقادر على منع القشرة التي تظهر في الشتاء.

3- جيل الصبار يمنع ظهور الحبوب من البشرة ويقضى على آثارها بشكل فعال ويعمل على توحيد لون الجلد

4- خلط جيل الصبار بملعقة من حبيبات السكر يصبح لدينا قناع صنفرة رائع للبشرة قادر التخلص من الخلايا الميتة ويمنحها العديد من ترطيب عالٍ وسرعة في تجديد الخلايا.

5- البشرة الدهنية يمكن أن تعتمد على جيل الصبار في التنظيف الأسبوعي مع حمام بخار دون أن تتعرض للالتهابات.