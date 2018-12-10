كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 08:04 مساءً - انطلاق النسخة الخامسة من cairo wedding festival فى فبراير
تنطلق فى الثامن من فبراير المقبل النسخة الخامسة من مهرجان الزفاف cairo wedding festivaوهو الأحدث الذى ينتظره المقبلون على الزواج والخبراء والمتخصصون فى مجال الأفراح ومن المتوقع أن يشهد المهرجان العديد من المفاجآت منها مشاركة العديد من خبراء تصميم الأزياء ومصففى الشعر وخبراء التجميل.
ويشارك منظمو الأفراح فى مصر بالإضافة إلى تكريم عدد كبير من نجوم الفن فى مجالى التمثيل والغناء.
يذكر أنه تم تكريم النجم رامى صبرى وأحمد زاهر ودينا والمطرب محمد عدوية وداليا مصطفى ومنه فضالى ولقاء سويدان وطارق صبرى فى النسخة العربية التى عقدت فى أبريل الماضي.
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