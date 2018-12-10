كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 08:04 مساءً - موبايلك مساحته ضعيفة وعايز تلعب "بابج" .. اتعلم تشغلها علي الكمبيوتر

تعد لعبة PUBG واحدة من أشهر العاب الموبايل فى الوقت الراهن والتى تأتى من تطوير شركة Tencent الصينية، وهى من ألعاب البقاء التى يكافح فيها للمستخدم للبقاء على قيد الحياة، وقد أتاحت الشركة للمستخدمين القدرة على ممارسة اللعبة عبر جهاز الكمبيوتر من خلال لوحة المفاتيح والماوس الخاصة بهم وفيما يلى نعرض كيفية ممارستها بكل سهولة ويسر كما يلى:

- فى البداية يتوجه المستخدم للرابط التالى https://syzs.qq.com/en/ عبر جهاز الكمبيوتر الخاص به.

-يضغط على زر Download، وينتظر حتى اكتمال عملية تحميل اللعبة من الموقع الرسمى لها.

- يقوم المستخدم بتشغيل برنامج installer على الكمبيوتر وينتظر حتى اكتمال تثبيت اللعبة على الجهاز.

- بمجرد اكتمال عملية التثبيت، يضغط المستخدم على زر Start.

- يبدأ الآن برنامج اللعبة فى تحميل كامل ملفات اللعبة.

- بعد اكتمال تحميل اللعبة بالكامل، يضغط المستخدم على زر Play ليتمكن من ممارسة اللعبة بسهولة ويسر.