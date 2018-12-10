كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 08:04 مساءً - "الشرقيون للتنمية العمرانية" تستثمر 13 مليار جنيه في تطوير مدينة صناعية بـ"السخنة"

محمد محمد فريد خميس- رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية





البشاير: قال محمد محمد فريد خميس، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، إن شركته تستثمر 13 مليار جنيه في تطوير مدينة صناعية بالعين السخنة شرقي القاهرة خلال خمس سنوات. وأضاف "خميس"، في اتصال هاتفي مع "رويترز"، أن شركته لديها "10.5 مليون متر مربع أرض صناعية في مدينة العين السخنة، سنقوم بتطويرها على 7 مراحل خلال 5 سنوات باستثمارات 13 مليار جنيه وإيرادات متوقعة 18 مليار جنيه".

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