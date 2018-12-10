كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 08:04 مساءً - البلاتين والروز.. 10 ألوان شعر استعدى بيها للكريسماس

مع بداية العام الجديد نرغب جميعًا فى التجديد والتغيير، ومتابعة خطوط الموضة العالمية، لنستطيع مواكبة التغيير ومعرفة أبرز خطوط الموضة، ولأن الشعر هو ما يميزنا ويضفى الجمال على اللوك ككل، فتبعًا لموقع womansday نقدم إليكِ أفضل مجموعة من ألوان الشعر المناسبة للعام الجديد وتتناسب مع موضة هذا الشتاء.

1-الشعر الأشقر يأتى فى المقدمة

يعد هذا اللون هو المثالى لإطلالة طبيعية كما هو الخيار المناسب لهذا الطقس البارد، فبدون أشعة الشمس المستمرة يبقى هذا اللون العسلى معكِ طوال فصل الشتاء، كما لا يحتاج إلى تعديل.

2-داستى روز

يتوقع بأن يكون هو اللون المنتشر والبارز لهذا العام، كما يعطى إطلالة ناعمة ولوك دافء يتناسب مع هذا الشتاء، ويتميز بلمسة لامع و فى نهاية الأطراف ما يكون مناسب لقضاء ليله احتفالات رأس السنة.

3-البلاتين الجليدى

دائمًا ما نجد اللون الرمادى من الإطلالات المميزة التى يرغب كثير من النجمات الظهور به ما يعطى إطلالة ناعمة وجريئة أيضًا بعض الشىء، كما مناسب أيضًا لطقوس هذه الأجواء وهذا الشتاء، ويفضل أن يكون مع الشعر القصير والمموج من الأطراف بحيث تكون ذات درجة أفتح تشبه الجليد.

4-تدريجات البنى

يعد دائمًا هذا اللون من الألوان الدائمة التى تتناسب مع مختلف ألوان البشرة، كما يتميز بإطلالة طبيعية وناعمة، ويأتى مع لمسات الكرمل اللامعة، المناسبة لفصل الشتاء.

5-لون الكراميل الأشقر

يتميز هذا اللون بتدريجات مختلفة من اللون الأشقر الفاتح واللون العسلى لإطلالة طبيعية أكثر من المعتاد، كما يتمتع بمظهر ضوئى متوهج.

6- اللون الأسود

ويظل اللون الأسود هو اللون المفضل دائمًا لكثير من الأشخاص، لذلك يعد من أبرز الألوان التى تتناسب دائمًا مع المناسبات المختلفة سواء فى فصل الشتاء أو طوال العام،كما تضيف الأطراف الأمامية من اللون البنى الفاتح لوك أكثر حيوية.

7- لون المارشميلو

يتميز هذا اللون بالجرأة، كما يعد من الألوان العاكسة للضوء المناسب للسهرات والاحتفالات المختلفة، فيتميز هذا اللون بمزيج من اللون الأبيض والبلاتينى الذى يحتاج دائمًا الى متابعة وتجديد.

8-اللون النارى

هو مزيج من اللون البرتقالى واللون الأحمر، فهذا المظهر النارى يضيف إليكِ الكثير من الجرأة والتميز، فلا يخضع لهذا اللون سوى ما تحب المغامرة والتجديد، فحان الوقت لخوض التجربة والتجديد.

9-لون شوكولاتة موف

فلم يكن هذ خطأ إملائى وإنما هو مزيج مميز من اللون البنى والوردى الفاتح، ويعد هذا اللون من أكثر الإطلالات العصرية فى الأونة الأخيرة، كما يقول أحد خبراء التجميل أن هذا اللون هو اللون الأكثر جمالاً لتحصل أصحاب البشرة السمراء على مظهر عصرى جذاب.

10- درجات الأشقر الفاتح

يعد هذا اللون من الألوان المميزة التى تتناسب مع ملابس الشتاء الداكنة، كما يعطى للشعر مظهرًا أكثر خفة، ويبدو مشعاً بجانب بشرة هذا الشتاء.

