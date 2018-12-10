كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 08:04 مساءً - الأربعاء مهرجان كلية إعلام القاهرة لمشروعات تخرج قسم الإذاعة والتليفزيون

تُنظم كلية الإعلام بجامعة القاهرة، مهرجانًا لعرض مشروعات تخرج طلاب قسم الإذاعة والتليفزيون دفعة 2017/ 2018، يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 ديسمبر بقاعة المؤتمرات الكبرى الدور الرابع.

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون ووكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا، إن دورة هذا المهرجان تحمل اسم الإعلامي الراحل، حمدي قنديل، وذلك إهداءً لروحه.

وأضافت هويدا، أنه سيتم تكريم العديد من الخبراء والإعلاميين، لافتة إلى أن هذا المهرجان يأتي تحت رعاية عميد كلية الإعلام الدكتورة، هبة الله السمري.

وتشمل مشروعات التخرج، فيلم الحصة الأخيرة وبرنامج دراجون وفيلم على كف جبل وبرنامج مدد بالإضافة إلى فيلم صفر على اليمين وبرنامج فورجي وفيلم قهوة عم صابر وبرنامج الرحلة 28 وفيلم كولاج وبرنامج مفتاح صول.