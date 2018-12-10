كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 08:04 مساءً - شارك بالتصويت لاختيار محمد صلاح في تشكيل الأفضل بأوروبا

محمد صلاح

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن قائمة اللاعبين المرشحين للتواجد فى التشكيلة المثالية لعام 2018، والتي شهدت تواجد 50 لاعبًا أبرزهم محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي.

قائمة المرشحين

قائمة اللاعبين المرشحين للتواجد في التشكيلة المثالية لعام 2018 عن قارة أوروبا ضمت أليسون، لوريس، نافاس، أوبلاك وتير شتيجن في حراسة المرمى.

وفي الدفاع: فان ديك، فاران، راموس، مارسيلو، ستونز، جودين، كيليني، أومتيتي، ألبا، كوليبالي، لوكاس هيرنانديز، خوسيه خيمينيز، مانولاس ، كيميش وبيكيه.

وفي الوسط: مودريتش، كانتي، هازارد، دي بروين، ميلنر، كاسيميرو، كروس، راكيتيتش، بوجبا، ديفيد سيلفا، بيانيتش، ساؤول، إيسكو، توفان وباييه، وفي الهجوم: مبابي، ميسي، رونالدو، محمد صلاح، جريزمان، كين، نيمار، ليفاندوفسكي، فيرمينيو، ماني ،دجيكو، بيل، سواريز، ديبالا وكافاني.

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