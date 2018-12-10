كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 08:04 مساءً - التشكيل الرسمي لمباراة بيراميدز وحرس الحدود في الدوري

بيراميدز

استقر الكابتن طارق العشرى المدير الفنى لفريق حرس الحدود على التشكيلة الذى يخوض بها مواجهة بيراميدز،فى المباراة التى تقام على ملعب الدفاع الجوى، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها فى السابعة ونصف بتوقيت القاهرة.

تشكيل فريق حرس الحدود امام بيراميدز:-

"مسعد عوض - عبد الله جمعة - تاحا - محمد الشبينى - إيزاك موليم - إبراهيم عبد الخالق - مصطفى جمال - إمام عاشور - أحمد فتحى حمزة- بامبا ليسيان - حمادة ناصر".

يحتل فريق بيراميدز المركز الثانى برصيد 26 نقطة ، بينما يحتل فريق الحرس المركز العاشر برصيد 18 نقطة.

وضم تشكيل بيراميدز كلا من :-

حراسة المرمى : أحمد الشناوي

خط الدفاع : رجب بكار - علي جبر - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد فتحي - محمد مجدي "قفشة" - محمد فاروق

خط الهجوم : كينو - ناصر منسي.

أما البدلاء :-

مهدي سليمان - شريف عادل "دابو" - عبد الله بكري - عمر جابر - اوزبيكي اوكيشوكو - رودرجينهو - كارلوس إدواردو.