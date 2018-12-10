كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 08:04 مساءً - الحكومة تنفي صدور أي قرارات بشأن أسعار بنزين 95
أكد مجلس الوزراء، فى بيان صحفى ، أن ما تداولته بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، بشأن إصدار رئيس مجلس الوزراء عدة قرارات بشأن أسعار البنزين غير صحيحة جملة وتفصيلا، فلم يصدر من رئيس الوزراء أي قرار بشأن أسعار بنزين 95 أو غيره وما نشر بهذا الشأن غير صحيح.
وشدد مجلس الوزراء على جميع وسائل الاعلام ومرتادى وسائل التواصل الاجتماعى ضرورة التأكد من صحة الأخبار قبل نشرها، حتى لا تحدث بلبلة في المجتمع، داعيًا المجلس الأعلى للإعلام لتطبيق القانون على هذه المخالفات التى تستهدف نشر الشائعات فى أوساط الرأي العام.
وأكد مجلس الوزراء أن القرارات التى يصدرها رئيس الوزراء يتم الإعلان عنها من المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء، أو من خلال الجريدة الرسمية، وبالتالى فما ينشر مجهول المصدر، هو والعدم سواء.
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