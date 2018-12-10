كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 08:04 مساءً - وظائف البنوك.. "التنمية الصناعية" يعلن عن حاجته لموظفين جدد







أعلن بنك التنمية الصناعية والعمال المصري عن حاجته لموظفين جدد من حديثي التخرج للعمل بكافة أقسام البنك. وعن شروط التقدم للوظيفة، فقد تنوعت بين أن يكون المُتقدم من خريجي كليات التجارة، الاقتصاد، أو المجالات ذات الصلة، وأن يكون من بين دفعات 2015 حتى 2018. كما يُشترط أن يجيد اللغة الإنجليزية إجادة تامة بالنسبة للذكور، يجب إعلان حالة الخدمة العسكرية. للتقديم، قم بإرسال سيرتك الذاتية على البريد الإلكتروني التالي:[email protected]

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