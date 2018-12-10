كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 08:04 مساءً - بالفيديو: ضبط 135 طن لحوم ودواجن وكبدة فاسدة في 21 محافظة

معتز عوض

كشف الإعلامي صبحي الحفناوى مقدم برنامج دنيا الدواجن على قناة الحدث اليوم عن حالة الاستنفار الكبيرة في مديريات الطب البيطري في كافة المحافظات المصرية استجابة مع المشروع القومي للغذاء الأمن لكل المصريين تحت شعار صحتك في غذائك الذي أطلقته قناة الحدث منذ أيام بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغداء.

وقال الحفناوى أن هناك ضبطيات كبيرة تقدر بحوالي 135طن من اللحوم والدواجن والكبدة الفاسدة والغير صالحة للاستهلاك الآدمي في (21) محافظة و كميات كبيرة من إلادوية البيطرية المغشوشة. حسب بيان وزارة الزراعة.

وأضاف بأن الأجهزة المعنية وعلى رأسها شرطة المسطحات والبيئة قامت بتوجيه ضربة موجعة لمافيا غش الادوية بعد أن نجحت في ضبط أكثر من مصنع لإنتاج الأدوية البيطرية تعمل بدون ترخيص وتقوم بإنتاج أدوية بيطرية مضروبة تمثل خطرا على صحة الإنسان والحيوان معا