"أمل" تقيم دعوى خلع: "كان عايزني أجهض الجنين"

قالت سيدة، اختارت لنفسها اسما مستعارا "أمل"، إنني "تزوجت من "ر.ع." منذ 5 شهور، وقبل الزواج كانت في فترة خطوبة وكنت أعمل في أحد المصانع قبل الزواج وكان يتظاهر بمشاعر مزيفة وكلمات يصطنعها ببراعة كمن يجيد لباس الأقنعة، حتى جذبني بشدة إلى قلبه ووافقت عليه"، ثم قالت بحسرة: "لم أكن أعلم أن زوجي بهذه القسوة".

وأضافت أمل إنني "تزوجت بعد قصة حب 360 يوما لم يكن يزورنا كثيرا في منزل والدي، وحينما كان يأتي لمقابلتي لم أرَ منه إلا الكلام المعسول"، وأضافت أمل أنه بعد الزواج لم يلتزم بمواعيد العمل كما كان في فترة الخطوبة، وقال لي حرفيا أنا ماليش مزاج للشغل وإنتي بتشتغلي".

وأوضحت أمل: "قلت له أنا مش هنزل الشغل تاني وقتها، قال لي خلاص خلي أبوكي يصرف عليكي وده أكثر جرح يتسبب في حياة المرأة أن تفتقد مصدر الأمان الأول.. وهو زوجها".

واستكملت: "لَما قلت له أنا حامل قال (سقطي الجنين هجيب فلوس منين) وقلت له إنت بتحلم، فاندفع من مكانه فورا وضربني على بطني وقال لي أنا هسقطك، ولكن ربنا ستر وضربته ماسقطتش الجنين وَلَمَّا طلبت الطلاق مارضيش يطلقني وعلشان كدة لجأت لمحكمة الأسرة".

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