بالصور| فاتن موسى تحتفل مع الفنان مصطفى فهمي بعيد زواجهما

نشرت الإعلامية، فاتن موسى، زوجة الفنان مصطفى فهمي، لقطات احتفالها بعيد زواجها، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت فاتن مرتدية ملابس قطيفة سوداء، مع مكياج هادئ، وتزينت بالمجوهرات البسيطة، كما ارتدى الأخير "كوت" باللون الأسود أيضًا.

وكانا الثنائي احتفلا بزفافهما، العام الماضي، وسط حضور فني وإعلامي، على الرغم من زواجهما بعام 2015.

يذكر أن "موسى" هي صحفية وإعلامية لبنانية الأصل، عملت خلال مسيرتها كمحررة مرأة وموضة، ثم انتقلت للفن، ومن ثم خطت أول خطواتها بالإعداد التلفزيوني، كما غطت العديد من المهرجانات الفنية.

​