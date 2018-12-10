نهلة رمضان تعلن عودتها للبطولات الدولية في "رفع الأثقال"

كشفت بطلة العالم لرفع الأثقال نهلة رمضان عن عودتها قريبًا للمشاركة في البطولات الدولية والقارية والأقرب بطولة أفريقيا التي تستضيفها القاهرة في أبريل المقبل.

وقالت في بيان صحفي صادر عنها بعد تكريمها من الاتحاديين المصري والسعودي في افتتاح البطولة العربية والتضامن الدولية لرفع الأثقال بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي: "سعادتي بالغة بعد قرار عودتي معشوقتي لعبة رفع الأثقال بعد غياب أكثر من 7 سنوات بسبب ظروف خاصة وكذلك الإصابة اللعينة التي لحقت بي".

وأكدت نهلة أن "رياضة رفع الأثقال أصبحت لها شعبية جارفة في الآونة الأخيرة بفضل تألق نجوم اللعبة أمثال سارة سمير ومحمد إيهاب أبطال العالم والأولمبياد، وأتمنى أن يحققوا طموحهم في الأولمبياد القادم باذن الله، وأتوجه بالشكر لكل من ساندني في فكرة عودتي للملاعب ولعبة رفع الأثقال".

واختفت نهلة رمضان عن الأضواء منذ أوليمبياد لندن 2012، بعد مسيرة حافلة بالألقاب والميداليات، حيث حطمت 7 أرقام عالمية، أهمها أنها بطلة العالم في بطولة الكبار المؤهلة للأليمبياد وأفضل أول عالم في 4 بطولات للناشئات، وبطلة أفريقيا لنسختين، وبطلة البحر المتوسط 2005، لكنها تعرضت لإصابة عام 2010 أثناء مشاركتها ببطولة الجمهورية بسببها اختفت فترة عن الأنظار، خاصة أن الإصابة سببت لها قطعًا في ثلاثة أربطة في الخلفي والصليبي والداخلي وأيضًا الغضروف، إلا أنها عادت مرة أخرى بأوليمبياد لندن وحققت المركز الخامس، رغم أنها كانت تعاني من كسر بالركبة.

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