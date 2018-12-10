من أرشيف الصحافة| رفض الأب زواجه من ابنته.. فاغتصب شقيقيها الطفلين

حالة من الانتقام سيطرت على عامل أربعيني حينما تقدم لخطبة جارته فرفضه والدها، فظل يخطط لرد اعتباره والوصول لطريقة يصب بها غضبه على رأس جاره.

فتوصل العامل الأربعيني لخطة شيطانية، حينما استدرج طفلة جاره التي تبلغ من العمر 9 سنوات، وشقيقها ذو الـ11 عامًا، في وسط الزراعات بمدينة أبو النمرس بالجيزة، بحجة شراء الحلوى لهم، لكنه اعتدى عليهما جنسيًا.

وحينما حرر والد الطفلين بلاغا بمركز الجيزة يفيد بتعرض طفليه للاغتصاب، أجرى العميد أحمد غابة، مأمور مركز الجيزة آنذاك، تحرياته واستطاع القبض على العامل الذي اغتصب الطفلين بسبب رفض والدهما تزويجه من ابنته.

فتم تحويله للنيابة العامة، حيث أمر طارق خليل، وكيل أول نيابة مركز الجيزة آنذاك، بحبس المتهم أربعة على ذمة التحقيقات وعرض الطفلين على الطبيب الشرعي.

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