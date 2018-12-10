عدو المرأة.. حكاية روسي قتل 78 سيدة بزعم "تطهير مدينته من العاهرات"

ظلت مدينة أنغارسك تشهد جرائد السفاح ميخائيل بوكوف على مدى 18 عاما، فقد احترف قتل النساء وذبحهن، ولكن اليوم وبعد 26 عاما أدانت محكمة روسية أخيرا السفاح الذي عرف بـ"المستئذب"، بالسجن مدى الحياة وهي أقصى عقوبة بعد إلغاء روسيا لعقوبة الإعدام شنقا.

ويصل عدد ضحايا بوكوف إلى 78 سيدة وفق المحكمة، بينما يؤكد المدعي العام وفق صحيفة "ميرور" البريطانية أنهم 81 سيدة، ويتزايد عدد الضحايا من وقت مكوث المتهم في السجن قيد التحقيقات حيث قبض عليه عام 2012، فقد اتهم في البداية بقتل 22 امرأة، وتم التأكيد على 56 حالة أخرى.

وسيقضي المتهم بقية عمره في سجن نائي بعد حكم محكمة مدينة إركوتسك في سيبيريا بروسيا، عليه مدى الحياة، وتعد هي أقسى عقوبة بعد إلغاء أحكام الإعدام بروسيا.

وتعود تفاصيل مذابح بوكوف الذي يبلغ من العمر 54 عاما، إلى العام 1992، وقال خلال دفاعه عن نفسه إنه بدأها لتنظيف وتطهير مدينته الروسية من العاهرات والبغايا وفيما كانت آخر جرائمه عام 2010، بحق فتيات ونسوة تتراوح أعمارهن بين 18 و50 عاما.

وأوضحت التحقيقات الروسية أن بوكوف كان يغتصب هؤلاء السيدات قبل قتلهن وذبحهن بالسكاكين، مستخدما في بعض الأحيان سلطته كرجل شرطة، حيث يطلبهن لنزهة ليلية عقب انتهاء مدة خدمته في سيارة الشرطة بعيدا عن مدينته أنغارسك والتي سمي "مجنون أنغارسك" نسبة إليها، وخلال مشاركته في تحقيقات بعض جرائم القتل والاغتصاب كان يبعد الشبهات عن نفسه.

بدأت الشرطة الروسية تحقيق واسع النطاق، وبدأت في تطابق الحمض النووي مع من يملكون إطارات سيارات تشبه التي استخدمها السفاح في جرائمه، وتمكنت من القبض عليه أخيرا عام 2012 في فلاديفوستوك شرق روسيا.

ولم يبد بوكوف أي غضب عند سماعه نبأ سجنه مدى الحياة بسبب جرائمه بل بدا هادئا جدا، وما أزعجه بشدة هو تجريده من رتبة ملازم شرطة وحرمانه من مرتبه الشهري وهو ما يعادل 258 جنيها إسترلينيا، وقرر أن يستأنف ضد عقوبة تجريده من رتبته وحرمانه من مرتبه الشهري وليس جرائم الاغتصاب.

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