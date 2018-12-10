بالفيديو| ياسمين صبري عن سبب إغلاقها حساباتها على مواقع التواصل: عايزة هدنة

تحدثت الفنانة ياسمين صبري عن سبب إغلاقها لحساباتها على موقعي التواصل الاجتماعي "إنستجرام" و"تويتر"، على هامش مشاركتها في حفل خيري نظمته مجلة "فوج" بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، أمس، لجمع التبرعات لتعليم الفتيات وتمكين السيدات بالأردن.

وقالت "ياسمين"، خلال حديثها لبرنامج "أم بي سي ترندنج"، إنها بحاجة لهدنة، لأنها لم تحصل على إجازة منذ فترة طويلة، "حسيت إن على طول ورايا حاجات، وأنها بتتحكم فيا، فقررت أبعد".

وأضافت الفنانة الشابة أنها قضت إجازتها بالقراءة وممارسة الرياضة، فضلًا عن سفرها إلى كوريا الجنوبية، لإطلاق خط إنتاج العدسات اللاصقة الخاصة بها.

ظهرت ياسمين صبري بإطلالة أنيقة، ارتدت خلالها فستانا طويلا أحمر اللون، من توقيع المصمم اللبناني أنطوان قارح.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري كان فيلم "الديزل"، الذي عرض في عيد الأضحى، وشاركها بطولته الممثل المصري، محمد رمضان، وهو من إخراج كريم السبكي.

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