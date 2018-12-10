للأمهات.. موزة في اليوم تبعد الطبيب عن طفلك

تسعى الأمهات إلى أن يكون طفلها بصحة جيدة دائما، فتختار له الأكلات بعناية، مع استشارة الطبيب لتقوية المناعة عن طريق تناول بعض العقاقير التي تحوي فيتامينات أو أدوية وقائية من أمراض معينة.

إلا أن دراسة حديثة أجراها مجموعة من الأطباء في الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد أن تناول ثمرة الموز بشكل يومي يساعد على وقاية جسم الإنسان من الجلطة والنوبات القلبية القاتلة.

وأوضح الباحثون أن مادة البوتاسيوم الموجودة بكثرة في فاكهة الموز تخلص الشرايين من الترسبات المضرة التي تتراكم مع مرور الوقت، حسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وأجرى باحثون من جامعة ألاباما دراستهم على الموز بالاعتماد على عينة من الفئران المعرضة بشدة لخطر الإصابة بنوبة قلبية، وجاءت النتائج بأن الفئران التي لم تحصل على موزة يوميا يعانون من انسداد في الشرايين، أما من تناولوه فينعمون بصحة أفضل، كما لم تواجه اضطرابات خطيرة في عضلة القلب.

وبالرغم من أهمية الموز، ينبه الخبراء إلى أن الإكثار من هذه الفاكهة قد يؤدي إلى آلام في المعدة، فضلا عن "الإسهال" والشعور بالغثيان.

وتنصح خدمة الصحة العمومية في بريطانيا باستهلاك 3500 ميليجرام من البوتاسيوم بصورة يومية، لكن موزتين اثنتين لا تحتويان سوى ربع هذا المعدل.

ولتعويض النقص الحاصل، ينصح الخبراء بالإقبال على أغذية أخرى مثل البطاطس والقرنبيط الأسود والسمك والدواجن.

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