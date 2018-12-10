بالفيديو| ريهام سعيد تعارض رضوى الشربيني: "ريحي جوزك وأسمعي كلامه"

أعربت الإعلامية ريهام سعيد عن رفضها طريقة بعض الإعلاميات في تناول قضايا المرأة، وموقفهم من الرجال بشكل عام، مثل مفيدة شيحة، مقدمة برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر فضائية "cbc"، قائلة: "مفيدة شيحة صحبتي وحبيبتي، وحشتيني، بس بتقعد تقول منسمعشي كلام الراجل".

وأضافت "سعيد"، خلال حلقة الأمس من برنامجها "صبايا"، المذاع عبر شاشة "الحياة": "أنا وجهة نظري الحقيقة مختلفة شوية عن مفيدة، وعن حبيبتي رضوى الشربيني، أنا شايفة إننا لازم نسمع كلام الراجل، كلامهم بيبقى صح، وإحنا بردو بنبقى متسرعين وبنتعامل بقلبنا أوي، لكن هما بيفكروا بطريقة رزينة أكتر".

وتابعت: "ريحي جوزك وأسمعي كلامه".

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