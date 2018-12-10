راغب علامة يدخُل في "اشتباك ساخن" مع نائب طالب بقطع رأسه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دخل الفنان اللبناني راغب علامة في مشادة كلامية مع النائب في البرلمان حكمت ديب عبر صفحتهما بموقع "تويتر"، بعدما أعرب الأول في تغريدة وجهها للرئيس اللبناني ورئيس الوزراء ووزارة الداخلية عن غضبه من تحريض النائب ضده بسب أغنيته "طار البلد".

وغرد النائب حكمت ديب قائلًا: "راغب علامة: خللي أغانيك عن الحب والغرام شو بدك بالبلد؟...البلد ما بطير".

وأثارت التغريدة غضب علامة الذي طالب النائب بتقديم طلب لتنظيم داعش الإرهابي للانتساب إليه، قائلًا: "هيدا بلدي قبل ما يكون بلدك... أنا كل الشعب اللبناني رسخني فنان على قلوبهم وبيبقى اسمي مرفوع مئات السنين.. بينما أنت بإشارة من أصبع الصغير لرئيس تيارك بتصير بخبر كان".

وأضاب النجم اللبناني: "وبنصحك تقدم طلب عند داعش للانتساب.. يا عيب الشوم على هيك نواب ما بيستحوا".

واتهم الفنان اللبناني راغب علامة عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، النائب البرلماني حكمت ديب، بالتحريض ضده، بسبب أغنيته "طار البلد".

وكان النائب البرلماني اللبناني قال خلال برنامج تلفزيوني تعليقًا على أغنية راغب علامة “طار البلد”: "هذا لازم يطير رأسه".

وردًا عليه، قال علامة في تغريدة عبر "تويتر": "بوجود نواب يهددون بقطع رأسنا ويتصرفون علنًا كـدواعش.. أكيد طار البلد..إنت خفت من أغنيتي وعم تهددني..".

وأضاف “أنا ما بخاف من تهديدك؛ لكني الآن أقدم إخبارًا الى فخامة الرئيس ودولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس سعد الحريري وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بأن حكمت ديب هددني بقطع رأسي”.