الدكتورة خلود تُوجّه رسائل إلى "الحاقدين والحاسدين".. فماذا قالت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفاشينيستا الكويتية ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي الدكتورة خلود عن استيائها من تعليقات بعض متابعيها المليئة بالحقد والحسد، مؤكدةً أن هذه النوعية من الناس قلوبهم مريضة.

وكتبت خلود عبر حسابها على تطبيق "سناب شات": "الحاسدون مرضى قلوب.. ألا قل لمن بات لي حاسدا.. أتدري على من أسأت الأدب؟.. أسأت على الله في حكمه.. بأنك لم ترض لي ما وهب".

وتابعت: "واقعهم ممل، نفوسهم متراكمة كاذبة، وجوههم منافقة، ضميرهم حاقد، سعادتهم غائبة، مخالطتهم تصيب الوباء والكآبة، هؤلاء هم الحاسدون".

وأضافت الدكتورة خلود: "سعادتي لن تأخذ من سعادتك.. وغناي لن ينقص من رزقك.. وصحتي لن تسلب عافيتك.. فلما الحسد".

واستكملت: "الله يحفظنا ويرزقنا أضعاف اللي عندنا.. علينا بالعافية بنشتغل ووقتنا مو لنا..ما أخدنا شيء من أحد.. الله يكفينا شر الحسد والحقد".

واختتمت حديثها قائلةً: "اللهم حصني وأهلي بحصنك الحصين وحبلك المتين من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وسحر الساحرين وظلم الظالمين".