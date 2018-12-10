شاهدي.. أنابيلا هلال عن نجل عاصي الحلاني: "منو قليل أبدًا بالغزل"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تسبّب المطرب اللبناني الشاب الوليد الحلاني، نجل الفنان عاصي الحلاني، في شعور مُقدّمة البرامج أنابيلا هلال بالخجل، أثناء تواجدهما على مسرح برنامج "ديو المشاهير" في حلقته الثانية.

ونشرت أنابيلا مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام" يُظهر لحظة ترحيبها بالوليد على المسرح، إلا أنه لم يعطها فرصة وبادر بالغناء لها في وصلة غزل رائعة.

وغنّى نجل الحلاني لمقدّمة البرامج اللبنانية: "أهلا وسهلا بالغزال اللي طل، يا صباح الورد قبل الفل.. إلنا يا حلوة ناطرين كتير نشوف نورك على المسرح هل".

وفور انتهائه من الغناء صفّق الحضور بحرارة، فيما وضعت أنابيلا يدها على وجهها من الخجل، مشيرةً إلى أنه تسبّب في نسيانها ما كانت ستقوله عندما دخلت المسرح.

وكتبت هلال تعليقًا على الفيديو قائلةً: "الوليد الحلاني طلع منو قليل أبداً بالغزل... خجلني".

يُذكر أن "ديو المشاهير" هو برنامج مسابقات بين النجوم العرب في كل المجالات عدا الغناء، يتنافسون أسبوعيًا بين بعضهم في الغناء إلى جانب مطربين محترفين مرموقين من أجل أن يحصل واحد منهم فقط في نهاية المسابقة على جائزة قدرها 50 ألف دولار أمريكي، سيوهبها لإحدى الجمعيات الخيرية التي سيختارها.