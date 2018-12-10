كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 06:40 مساءً - وزير الدفاع يلتقي وزير الأمن الداخلي الأمريكي

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوت المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي السيدة كريستين نيلسون وزير الأمن الداخلي الأمريكي والوفد المرافق لها والذي يزور مصر حاليًا.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة، وسبل دعم آفاق التعاون الأمني وتبادل المعلومات ومكافحة الجرائم العابرة للدول على نحو يلبي المصالح المشتركة للبلدين.

وأشاد الفريق أول محمد زكي بمستوى التنسيق والتشاور بين البلدين في المجالات العسكرية والأمنية، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون والتكامل المشترك بين البلدين.

من جانبها أكدت وزيرة الأمن الداخلى الامريكى على عمق العلاقات المصرية الأمريكية ومستوى التنسيق والتفاهم في مختلف المجالات.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والقائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة.