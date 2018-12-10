كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 06:40 مساءً - الضغط على "عرابة البريكست" يجبرها على تأجيل التصويت بشأن الخروج

أعلنت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي تأجيل التصويت على خطة البريكست الذي كان مقررا غدا وذلك لتفادي هزيمة كبيرة في البرلمان.

يأتي قرار ماي في محاولة لتجنب خسائرة مؤكدة لنتيجة التصويت خصوصا في ظل اعتراض العديد من المحافظين على الخطة.

لكن ماي أكدت تمسكها بالخطوط العامة لخطتها، وإن كانت أبدت استعدادا لبعض التعديلات على الاتفاق الذي أقره زعماء الاتحاد الأوروبي.

وستتوجه ماي إلى الاتحاد الأوروبي مجددا في محاولة للتوصل إلى اتفاق جديد تحصل من خلالها على موافقة مجلس العموم.

من جهة أخرى، قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الاثنين، أن لبريطانيا الحق في التراجع عن قرارها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون الحصول على موافقة دوله الأعضاء، في قرار يشكل نصرا لمعارضي بريكست.

وأكدت المحكمة في ردّها على دعوى رفعتها مجموعة من السياسيين الأسكتلنديين أن "للمملكة المتحدة حرية إلغاء الإخطار بشأن نيتها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بشكل أحادي الجانب"، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".

وكان قادة الدول الـ 27 الاعضاء في الاتحاد الأوروبي قد صادقوا في 25 نوفمبر الماضي على اتفاق بريكست، وكذلك على الإعلان الذي يحدد العلاقة مع المملكة المتحدة في مرحلة ما بعد خروجها من الاتحاد.

وقالت الدول الأوروبية في البيان الختامي لقمة بروكسل إن "المجلس الأوروبي يوافق على اتفاق انسحاب المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية من الاتحاد الأوروبي ومن الهيئة الاوروبية للطاقة النووية"، مؤكدة العمل على إرساء "أقرب علاقة ممكنة" مع لندن بعد بريكست.

وأعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن اتفاق #بريكست الذي وافق عليه القادة الأوروبيون "هو الوحيد الممكن"، وذلك في رسالة إلى النواب البريطانيين الذين عليهم المصادقة على النص.

وصرح يونكر للصحافيين إثر قمة القادة الأوروبيين "أنه أفضل اتفاق ممكن، إنه الاتفاق الوحيد الممكن. وأدعو جميع من سيصادقون على هذا الاتفاق في مجلس العموم إلى أخذ هذه الحقيقة في الاعتبار".

وبالتزامن، وجهت رئيسة الوزراء البريطانية، "تيريزا ماي"، مناشدة مباشرة إلى البريطانيين لدعم اتفاقها للخروج من الاتحاد الأوروبي، حتى وإن كان دعم حزبها للاتفاق لا يزال غير واضح، مؤكدة أنها ستبذل كل ما في وسعها لإقرار اتفاقها في البرلمان البريطاني.