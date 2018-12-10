كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 06:40 مساءً - وظائف البنوك.. «أبو ظبي الإسلامي» يعلن عن حاجته لموظفين بقطاع تكنولوجيا المعلومات

أعلن بنك أبو ظبي الإسلامي- مصر، عبر حسابه الخاص على موقع LinkedIn، عن حاجته إلى موظفين جدد بقطاع تكنولوجيا المعلومات.

وعن شروط التقدم للوظيفة، فقد تنوعت بين أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس، للمزيد من التفاصيل والتقدم للوظيفة، طالع الرابط التالي:

https://www.linkedin.com/jobs/view/1004856719/

ويُرجى العلم، أنه لا بد أولاً من تسجيل دخولك على موقع LinkedIn للتقدم للوظيفة.