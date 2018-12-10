كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 06:40 مساءً - وظائف البنوك.. بنك الاسكندرية يعلن عن حاجته لمحللي بيانات

أعلن بنك الإسكندرية، عبر حسابه الخاص على موقع LinkedIn، عن حاجته إلى محللي بيانات.

وعن شروط التقدم للوظيفة، فقد تنوعت بين أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي، أو نظم المعلومات، وأن يمتلك خبرة لا تقل عن 3 سنوات في الأنظمة المصرفية.

للمزيد من التفاصيل والتقدم للوظيفة، طالع الرابط التالي:

https://www.linkedin.com/jobs/view/1003608821/

ويُرجى العلم، أنه لا بد أولاً من تسجيل دخولك على موقع LinkedIn للتقدم للوظيفة.