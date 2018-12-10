كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 06:40 مساءً - روجر فيدرر ثاني أفضل رياضي سويسري في 2018

روجر فيدرر





خسر نجم التنس السويسري روجر فيدرر المصنف الثالث عالميا جائزة أفضل رياضي سويسري في عام 2018 ، لصالح بطل التزلج داريو كولونا. فيدرر جاء في المركز الثاني خلف كولونا ، في حين حل المتزلج بيت فيوز في المركز الثالث أمام لاعب كرة اليد أندي شميد وبطل سباقات الدراجات نينو شورتر. فيدرر قدم موسما رائعا حقق خلاله 4 ألقاب (أستراليا المفتوحة ، روتردام ، شتوتجارت و بازل) ، بالإضافة لخطف صدارة التصنيف العالمي في شهر شباط/فبراير الماضي. ومن الجدير بالذكر أن فيدرر (37 عاما) سبق له وأن توج بالجائزة من قبل 7 مرات أعوام (2003 ، 2004 ، 2006 ، 2007 ، 2012 ، 2014 ، 2017).

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